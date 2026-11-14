दूर रहकर भी मिलेगा सबरीमाला का आशीर्वाद, घर पहुंचाएगी भारतीय डाक

अगर आप इस मंडला-मकरविलक्कू सीजन में सबरीमाला जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय डाक के साथ हुए एक नए करार की बदौलत अब आप अरवना पायसम और मंदिर के बाकी प्रसाद सीधे अपने घर मंगवा सकेंगे। 17 नवंबर से मंदिर में एक 24x7 बुकिंग काउंटर शुरू होगा। इस काउंटर के जरिए आप स्पीड पोस्ट से प्रसाद देश के किसी भी कोने में भेज पाएंगे।