दूर रहकर भी मिलेगा सबरीमाला का आशीर्वाद, घर पहुंचाएगी भारतीय डाक
लेखन भारत शर्मा
अगर आप इस मंडला-मकरविलक्कू सीजन में सबरीमाला जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय डाक के साथ हुए एक नए करार की बदौलत अब आप अरवना पायसम और मंदिर के बाकी प्रसाद सीधे अपने घर मंगवा सकेंगे। 17 नवंबर से मंदिर में एक 24x7 बुकिंग काउंटर शुरू होगा। इस काउंटर के जरिए आप स्पीड पोस्ट से प्रसाद देश के किसी भी कोने में भेज पाएंगे।
सबरीमाला प्रसाद की बुकिंग अब पोस्ट ऑफिस में भी
अब आपको वापसी के सफर में अरवना या अप्पम के डिब्बों को संभालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप मंदिर के खास काउंटर पर या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी इन्हें बुक करवा सकते हैं। इस पहल का लक्ष्य भीड़भाड़ कम करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कहीं भी बैठे हर श्रद्धालु को मंदिर का प्रसाद सुरक्षित और आसानी से मिल सके।