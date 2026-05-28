देश में स्वास्थ्य खर्च में आई ऐतिहासिक कमी, सरकार और बीमा बने मददगार

निजी बीमा का हिस्सा बढ़कर 9.2 प्रतिशत हुआ

सरकार के स्वास्थ्य बजट में भी इजाफा हुआ है। GDP में इसका हिस्सा 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 1.43 प्रतिशत हो गया है। साल 2013-14 के बाद से प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और निजी बीमा का चलन भी बढ़ा है। खासकर कोरोना वायरस महामारी के बाद, जब लोगों में स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर ज्यादा जागरूकता आई है। निजी बीमा का हिस्सा 3.4 से बढ़कर 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इन सभी प्रयासों का नतीजा यह हुआ है कि अब परिवारों को स्वास्थ्य पर पड़ने वाला पूरा आर्थिक बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ रहा है।