प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा पर अतिरिक्त कर लगाए जाने की खबरों को झूठ करार दिया है

क्या अब विदेश यात्रा पर लगेगा अतिरिक्त कर? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताई सच्चाई

लेखन भारत शर्मा 11:36 pm May 15, 202611:36 pm

क्या है खबर?

एक समाचार चैनल की रिपोर्ट में विदेश यात्रा पर कर, सेस या सरचार्ज लगाए जाने को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार विदेश यात्रा पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस खबर चर्चा शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर इस पूरी तरह से झूठी रिपोर्ट करार दिया है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे खंडन किया।