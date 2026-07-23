NewsBytesExplainer: क्या होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनके गठन से हो जाएगा पेपर लीक का समाधान?

सामान्य दीवानी या आपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं होती, क्योंकि इनमें गवाहों और सबूतों का लंबा सिलसिला चलता है।

कुछ राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों या लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाती है।

अगर कोई पक्ष जल्दी सुनवाई चाहता है तो वह हाई कोर्ट से मामले को फास्ट ट्रैक में भेजने की मांग कर सकता है।

यौन उत्पीड़न, POCSO, बाल अपराध, भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजे जाते हैं।