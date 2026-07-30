NewsBytesExplainer: बिना चुनाव जीते 6 महीने से मंत्री दीपक प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट सख्त; क्या जाएगा पद? 

दीपक पहली बार 20 नवंबर, 2025 को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने थे। तब वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। इस दौरान वे 15 अप्रैल को नीतीश के इस्तीफा देने के समय 4 महीने और 26 दिन तक मंत्री रहे।

अगले 22 दिन तक उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं संभाला।

सम्राट चौधरी की सरकार में 7 मई को दीपक को फिर मंत्री बनाया गया। तब भी वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे।