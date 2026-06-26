उत्तराखंड सरकार और निहंग सिखों के बीच क्यों हो रहा है विवाद? जानें पूरी कहानी

गुरुद्वारा

निहंगों ने गुरुद्वारे में 2 लोगों को बंधक बनाया

20 जून को निहंग सिखों ने रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 2 लोगों को बंधक बना लिया और गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। बाद में एक बंधक को रिहा कर दिया। निहंगों ने बातचीत के लिए आए अधिकारियों को भी धमकी देते हुए कहा कि छत पर आए तो काट देंगे। अहतियात के तौर पर प्रशासन ने इंटरनेट भी बंद किया। 4 दिन बाद इस विवाद का समाधान हुआ और निहंग छत से उतरे।