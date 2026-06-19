मानसून बीते करीब 10 दिनों से आगे नहीं बढ़ा है (फाइल तस्वीर)

#NewsBytesExplainer: मानसून में देरी के पीछे केवल अल-नीनो नहीं, ये कारण भी हैं जिम्मेदार

लेखन आबिद खान 07:19 pm Jun 19, 202607:19 pm

क्या है खबर?

4 जून को केरलम में पहुंचने के बाद मानसून अटक गया है। बीते करीब 10 दिन से मानसून आगे नहीं बढ़ा है, जिससे लगभग पूरे देश खासतौर पर मध्य भारत के राज्यों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल मानसून 19 राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर-मध्य भारत के 7 राज्य सूखे हैं। इसके पीछे अल-नीनो को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि, इसके अलावा भी कई कारण हैं, जो मानसून की पिछड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।