NewsBytesExplainer: 6 साल बाद भारत-चीन में सीमा व्यापार शुरू; ये कितना बड़ा कदम, क्या होंगे फायदे?

व्यापार शुरू होने के बाद आज 20 भारतीय व्यापारियों और सहायकों को लिपुलेख दर्रे पर चीनी अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। व्यापारियों के पहले दल में 16 व्यापारी और उनके 4 सहायक शामिल हैं। ये व्यापारी तिब्बत में स्थित तकलाकोट मंडी पहुंच चुके हैं। पहले 62 व्यापारियों को तिब्बत जाने की अनुमति थी।

इन व्यापारियों में ज्यादातर वे लोग हैं, जिनका सामान 2019 में अचानक व्यापार बंद होने के चलते तकलाकोट स्थित गोदामों और दुकानों में पड़ा हुआ है।