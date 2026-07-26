धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिए जाने की वजहें सामने आई हैं

युवाओं को खोने का डर, RSS का बढ़ता दबाव; धर्मेंद्र प्रधान से क्यों लिया गया इस्तीफा?

लेखन आबिद खान 10:02 am Jul 26, 202610:02 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 35 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन का अंत हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इस कदम से ठीक पहले कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि सरकार प्रधान से इस्तीफा लेने के पक्ष में नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आइए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं।