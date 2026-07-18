भारत में खसरे का प्रकोप, 12 महीनों में सामने आए 26,000 से ज्यादा मामले

खसरा बहुत ही संक्रामक बीमारी है। जो लोग बिना टीका लगवाए इसके संपर्क में आते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत तक लोग इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। 2 खुराक वाला टीका 99 प्रतिशत तक असरदार होता है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब दोनों खुराकें तय समय पर ली जाएं। अगर किसी की खुराक छूट गई है या उन्हें अपने टीकाकरण की स्थिति को लेकर कोई संदेह है, तो डॉक्टर से संपर्क करना फायदेमंद होगा।