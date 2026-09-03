पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग कौन हैं, जिन्होंने GDP के आंकड़ों पर उठाए सवाल?

नवंबर 2020 में गर्ग ने कहा था कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसलिए ली, क्योंकि विकास के लिए सरकार का सुधार एजेंडा चुनावों के बाद पटरी से उतर रहा था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उनके अच्छे कामकाजी संबंध नहीं थे।

उन्होंने कहा था, "सीतारमण के साथ नीतिगत मामलों पर गंभीर मतभेद हो गए थे।"

उन्होंने दावा किया कि सीतारमण ने मंत्री बनने के एक महीने के भीतर ही वित्त मंत्रालय से उनका तबादला करने की मांग की थी।