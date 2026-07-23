मुंबई पुलिस की वैन के आगे खड़ी हुई युवती, वीडियो वायरल; कौन हैं रिया अहीर?
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैलने लगा है। बीते दिन मुंबई में भी भारी बारिश के बीच छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की पुलिस वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई और छात्रों को छुड़ा लिया। आइए इस लड़की के बारे में जानते हैं।
परिचय
अभिनेत्री, मॉडल और आंत्रप्रन्योर हैं रिया
मुंबई में पुलिस वैन के सामने निडरता से खड़ी इस लड़की का नाम रिया अहीर है। 27 वर्षीय रिया अभिनेत्री, मॉडल और आंत्रप्रन्योर हैं।
रिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। उनका हाथों से कपड़े बनाने का खुद का 'रियासत' नाम का एक क्लोदिंग ब्रांड भी है।
रिया सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं, जहां उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। उनका सफल मॉडलिंग करियर भी रहा है।
वीडियो
कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं रिया
रिया ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। पिछले साल फरवरी में उनका 'दिलबरा' नामक सॉन्ग रिलीज हुआ था। वे 'दीदी' नामक एक शॉर्ट फिल्म में भी काम कर चुकी हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी एक सोशल ड्रामा फिल्म है।
रिया स्वभाव से धार्मिक हैं। वह हर दिन मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा-अर्चना करती हैं। उनके ऐसा करते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं।
बयान
घटना वाले दिन क्या हुआ था?
रिपोर्ट के मुताबिक, रिया दादर के कोहिनूर चौराहे से शिवाजी पार्क की तरफ जा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि पुलिस एक वैन में प्रदर्शनकारियों को ले जा रही है। इसके बाद वे वैन के आगे खड़ी हो गईं।
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने रिया से कहा कि वे आगे जाकर इन लोगों को छोड़ देंगे। इस पर रिया ने कहा कि युवाओं को अभी छोड़ा जाए। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया।
बयान
रिया बोलीं- मैं अंदर से कांप रही थी
रिया ने कहा, "मैं खुद को रोक नहीं पाई। उनके नारों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने सोचा, अगर मुझे विरोध प्रदर्शन में शामिल होना है, तो इसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। जब मैंने उनका सामना किया, तो मैं अंदर से कांप रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं जो कर रही थी वह सही था। उन्होंने वैन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई।"