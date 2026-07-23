रिया अहीर ने प्रदर्शनकारी छात्रों को ले जा रही पुलिस वैन को रोक लिया था

मुंबई पुलिस की वैन के आगे खड़ी हुई युवती, वीडियो वायरल; कौन हैं रिया अहीर?

लेखन आबिद खान 07:05 pm Jul 23, 202607:05 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैलने लगा है। बीते दिन मुंबई में भी भारी बारिश के बीच छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की पुलिस वाहन के सामने आकर खड़ी हो गई और छात्रों को छुड़ा लिया। आइए इस लड़की के बारे में जानते हैं।