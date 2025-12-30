कौन हैं UAE में बैठा राव इंद्रजीत यादव, जिसके 10 ठिकानों पर ED ने मारा छापा?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले 2 दिन में दिल्ली, गुरूग्राम और रोहतक में 10 से अधिक जगह छापेमारी की है। ये ठिकाने हरियाणा के गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव से जुड़े हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में है। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है, जिसमें अवैध वसूली, जबरन निस्तारण और विदेशी संपर्क से कमाई की बात सामने आई है। आखिर कौन है, इंद्रजीत राव और वह ED के निशाने पर क्यों है? आइए जानते हैं।

परिचय कौन हैं इंद्रजीत यादव? इंद्रजीत हरियाणा की म्यूजिक कंपनी जेम्स रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। कंपनी हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी गाने बनाकर रिलीज करती है। इंस्टाग्राम पर उसके 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें साझा कर चुका है। यादव वसूली, लोन सेटलमेंट, धमकाने और कमीशनखोरी अपराधों में शामिल रहा है। वह हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उसने महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टी में निवेश किया है। उसने नाममात्र का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है।

जांच बड़े अपराधों से जुड़ा है नाम दिसंबर 2024 में रोहतक के किलोई गांव में फाइनेंसर मंजीत डीघल की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी कुख्यात 'हिमांशु भाऊ' ने ली, जिसमें इंद्रजीत का भी नाम सामने आया। डीघल की हत्या के बाद इंद्रजीत UAE भाग गया और वहीं से अपराध नियंत्रित करने लगा। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। उसका नाम रोहित शौकीन की गुरुग्राम में हत्या, ASI संदीप लाठर की आत्महत्या, राहुल फाजिलपुरिया, एल्विश यादव के घर गोलीबारी में आया था।

