कौन है वह भारतीय पुलिस अधिकारी, जिसे प्रत्यर्पित करके मुकदमा चलाना चाहता है अमेरिका?

लेखन गजेंद्र 04:29 pm Jul 08, 202604:29 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (FBI) की ओर से संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ चलाए गए अंतरराष्ट्रीय अभियान 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' से एक बड़ा खुलासा हुआ है। FBI के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन की ओर से जबरन वसूली रैकेट चलाने में एक पंजाब पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा भी शामिल पाया गया है। अधिकारी अब उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा? आइए, जानते हैं।