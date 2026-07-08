कौन है वह भारतीय पुलिस अधिकारी, जिसे प्रत्यर्पित करके मुकदमा चलाना चाहता है अमेरिका?
क्या है खबर?
अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (FBI) की ओर से संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ चलाए गए अंतरराष्ट्रीय अभियान 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' से एक बड़ा खुलासा हुआ है। FBI के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन की ओर से जबरन वसूली रैकेट चलाने में एक पंजाब पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा भी शामिल पाया गया है। अधिकारी अब उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा? आइए, जानते हैं।
जांच
कौन हैं गुरिंदरजीत सिंह नागरा?
गुरिंदरजीत सिंह नागरा पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। वे होशियारपुर जिले के टांडा पुलिस थाने में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उनको साइबर अपराध, हत्या और मादक पदार्थों से जुड़े अपराध के मामलों की जांच में पाया गया है। हालांकि, अब वे अमेरिकी जांच एजेंसी की वजह से चर्चा में आ गए हैं। आरोपों के बाद पंजाब पुलिस ने नागरा को तत्काल प्रभाव से होशियारपुर स्थित पुलिस लाइंस में स्थानांतरित कर दिया है।
आरोप
क्या है गुरिंदरजीत पर आरोप?
लॉस एंजिल्स में अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा कि पंजाब के एक पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से सांठगांठ है। आरोप है कि नागरा ने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर जनवरी 2026 में भारत में एक हत्या के मामले में लॉस एंजिल्स के एक परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। इस दौरान नागरा ने परिवार से 4 लाख डॉलर (3.4 करोड़ रुपये) भिरौती मांगी थी।
जांच
जग्गू भगवानपुरिया से ली थी पीड़ितों की जानकारी
FBI के अधिकारियों का बताना है कि पुलिस अधिकारी नागरा ने भगवानपुरिया गिरोह से अमेरिकी पीड़ित परिवार की जानकारी हासिल की थी। अप्रैल 2026 में, स्टॉकटन, कैलिफोर्निया में रहने वाले भारत के 22 वर्षीय अवैध अप्रवासी गुरलाल सिंह ने इंस्पेक्टर नागरा को कैलिफोर्निया स्थित एक लक्ष्य (अदालती दस्तावेजों में पीड़ित 2) का नाम और विवरण प्रदान किया था। गुरलाल सिंह भगवानपुरिया गिरोह का सदस्य है। इसके बाद गुरिंदरजीत ने फिरौती की रकम मांगी।
हत्या
हत्या का मामला क्या है, जिसके लिए नागरा पर फिरौती मांगने का आरोप
टांडा उपमंडल के मियानी गांव में 15 जनवरी को सतकरतार हार्डवेयर शॉप पर मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें दुकान के मालिक बलविंदर सिंह की मौत हो गई। इसके एक दिन बाद गैंगस्टर जशाल चंबल और गुरलाल रुडियाना ने हत्या की जिम्मेदारी ली। आरोप है कि नागरा ने मई में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैलिफोर्निया स्थित परिवार पर बलविंदर की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पर्दे के पीछे से पैसे का दबाव डालता रहा।
जांच
अब जांच में खुलेगी परत?
नागरा पर लगे आरोपों के बाद पंजाब पुलिस ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जालंधर रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) नवजोत सिंहला ने पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के लिए मामला जालंधर के अधिकारियों को सौंपा है। जालंधर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विनीत अहलावत को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। दूसरी तरफ, नागरा ने अमेरिकी आरोपों को नकारा है और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका नाम क्यों लिया गया है।