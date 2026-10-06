एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख

कौन हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख?

लेखन गजेंद्र 07:33 pm Oct 06, 202607:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय वायुसेना (IAF) के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को मंगलवार को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर से प्रभावी होगा, जो 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा। दीक्षित की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। दीक्षित वायुसेना प्रमुख 28वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। सिंह ने 30 सितंबर, 2024 को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था।