भारत की गेहूं खरीद ने मचाई धूम! लक्ष्य के करीब पहुंचा आंकड़ा

नियमों में ढील से राज्य स्तर की गेहूं खरीद को बढ़ावा मिला

गेहूं खरीद के नियमों में ढील दिए जाने से किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुए गेहूं को बेचने में आसानी हुई। पंजाब में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई और वहां से कुल 12.16 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया। वहीं, हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खरीद में 20 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया।

हरियाणा ने 8.46 मिलियन टन गेहूं खरीदा और अपने तय लक्ष्य को भी पार कर लिया। इस महीने मध्य प्रदेश ने अपनी खरीद में आई कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ सुधार देखने को मिला। बिहार ने तो इस सीजन में गेहूं खरीद में 76 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है, जो वाकई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ज्यादातर राज्यों में रोजाना गेहूं की आवक अभी भी कम बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश ने इस कमी को दूर करने में सफलता हासिल की है।