आकाश अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म्स में 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं

जियो प्लेटफॉर्म्स में आकाश अंबानी प्रबंध निदेशक नियुक्त

क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स ने शेयर बाजार में शुरुआत करने से पहले आकाश अंबानी को 9 अप्रैल से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह निर्णय बोर्ड की बैठक में लिया गया और 7 मई को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब डिजिटल और दूरसंचार क्षेत्र की यह दिग्गज कंपनी अपने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही है।