BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी (फाइल तस्वीर)

BRICS शिखर सम्मेलन: AI, सीमा पार भुगतान और ऊर्जा सुरक्षा; भारत के एजेंडे में क्या-क्या?

लेखन आबिद खान 06:33 pm Sep 08, 202606:33 pm

क्या है खबर?

भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस दौरान समूह के 11 सदस्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम समय के बीच जुटेंगे। भारत मंडपम में होने वाला यह शिखर सम्मेलन समूह के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर भी हो रहा है, जिससे भारत की अध्यक्षता का महत्व और बढ़ जाता है। आइए जानते हैं भारत के एजेंडे में क्या-क्या रह सकता है।