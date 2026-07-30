सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए संशोधित विधेयक पेश किया है

पेपर लीक संशोधन विधेयक पुराने विधेयक से कितना अलग, सजा और जुर्माने को लेकर क्या-क्या बदला?

लेखन आबिद खान 05:47 pm Jul 30, 202605:47 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे घमासान के बीच सरकार 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' लेकर आई है। 29 जुलाई को ये विधेयक लोकसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया है। आज विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई। इसका उद्देश्य पेपर लीक, संगठित नकल माफिया और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए कानून को और सख्त बनाना है। आइए विधेयक के अहम प्रावधान जानते हैं।