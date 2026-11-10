दिल्ली में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है

दिल्ली में छठ पूजा को लेकर क्या-क्या की गई तैयारियां और सुरक्षा के कैसे हैं इंतजाम?

लेखन भारत शर्मा 04:13 pm Nov 10, 202604:13 pm

क्या है खबर?

पूर्वांचल वासियों की आस्था के केंद्र 'छठ पूजा' को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह सजने लगी है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस बार व्रतियों और उनके परिवारों को पूरी तरह से स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल प्रदान करना है। पिछले वर्ष के 1,326 घाटों की तुलना में इस साल सरकार 1,400 से अधिक घाट विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लिए विशेष बैठक कर अधिकारियों को समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।