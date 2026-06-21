वाराणसी की मस्जिद को लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने क्या कहा जो भड़का भारत? जानें पूरा मामला

भारत

पाकिस्तान के बयान पर भारत ने क्या कहा?

भारत ने जरदारी की टिप्पणियों को निराधार, हास्यास्पद और नफरत से प्रेरित राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "पाकिस्तान की अपनी मानवाधिकार स्थिति बेहद खराब है। ऐसे देश से इस तरह की टिप्पणी आना और भी ज्यादा हास्यास्पद है, जिसका खुद का मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और भेदभाव करने का लंबा इतिहास रहा है।"