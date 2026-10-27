CEC अधिनियम की धारा 18 से ज्ञानेश कुमार को मिल सकती है राहत

CEC अधिनियम की धारा 18 क्या है, जिससे ज्ञानेश कुमार को मिल सकती है राहत?

लेखन भारत शर्मा 07:15 pm Oct 27, 202607:15 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को काम करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका का कड़ा विरोध करते हुए 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम, 2023 की धारा 18 का सहारा लिया है। आयोग के अनुसार, CEC कार्यों पर रोक लगाना कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होगा। आइए जानते हैं धारा 18 क्या है।