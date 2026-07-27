पेपर लीक रोकने को नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में कार्य बल बनाया गया है

पेपर लीक रोकने को बना कार्य बल क्या करेगा, क्या है इसके 6 सदस्यों की विशेषता?

लेखन गजेंद्र 05:54 pm Jul 27, 202605:54 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली समेत देशभर में उठे छात्र आंदोलन के तूफान ने केंद्र सरकार को मामले पर सोचने के लिए विवश कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय कार्य बल बनाया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी, एस सोमनाथ, वी कामाकोटी, तपन डेका, अमृत लाल मीणा और अनीता करवाल शामिल हैं। नीलेकणी के नेतृत्व वाला कार्य बल क्या करेगा और इसमें शामिल 6 सदस्यों की क्या विशेषता है? आइए, जानते हैं।