पेपर लीक रोकने को बना कार्य बल क्या करेगा, क्या है इसके 6 सदस्यों की विशेषता?
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली समेत देशभर में उठे छात्र आंदोलन के तूफान ने केंद्र सरकार को मामले पर सोचने के लिए विवश कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय कार्य बल बनाया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी, एस सोमनाथ, वी कामाकोटी, तपन डेका, अमृत लाल मीणा और अनीता करवाल शामिल हैं। नीलेकणी के नेतृत्व वाला कार्य बल क्या करेगा और इसमें शामिल 6 सदस्यों की क्या विशेषता है? आइए, जानते हैं।
कार्य बल
कार्य बल का क्या होगा काम?
प्रधानमंंत्री कार्य बल का उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक को रोकना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को आधुनिक, मजबूत और सुरक्षित बनाना है।
केंद्र सरकार चाहती है कि परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और उसका परिणाम सुरक्षित और पारदर्शी हो और इसके लिए डिजिटल तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर काम हो।
कार्य की प्राथमिकता परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को जवाबदेह बनाना है।
कार्य बल पेपर लीक को रोकने के लिए अपनी सिफारिश देगी, जिसे लागू किया जाएगा।
नंदन नीलेकणी
नंदन नीलेकणी की क्या है खासियत?
कार्य बल का नेतृत्व नीलेकणी कर रहे हैं, जो इससे पहले डॉ मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में आधार कार्ड पर काम कर चुके हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्में नीलेकणी IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tec किया है। वे इंफोसिस के सह-संस्थापक हैं।
उन्हें बड़े स्तर पर डिजिटल सिस्टम तैयार करने का लंबा अनुभव है। वे अपनी अनुभव क्षमता से टेक्नोलॉजी और डेटा सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं।
एस सोमनाथ
कौन हैं एस सोमनाथ?
ISRO के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ केरल के अलाप्पुझा में जन्में हैं। उन्होंने कोल्लम से B.Tec, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech और IIT मद्रास से PhD की है।
उन्होंने 2022 से 2025 तक ISRO अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है।
सोमनाथ बिना गलती वाली प्रक्रिया और साइबर इंटेलिजेंस में अपनी विशेषज्ञता से योगदान दे सकते हैं और अंतरिक्ष मिशन की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली सुधार सकते हैं।
वी कामाकोटी
वी कामाकोटी की क्या है खासियत?
कामाकोटी तमिलनाडु के चेन्नई में जन्में हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में BE और IIT मद्रास से कंप्यूटर विज्ञान PhD किया है।
जनवरी 2022 से IIT मद्रास के निदेशक कामाकोटी अकादमिक और अनुसंधान समुदाय का नेतृत्व करेंगे। वे परीक्षा प्रणाली में AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी को बेहतर बना सकते हैं।
कामाकोटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित AI टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी कर चुके हैं।
तपन डेका
तपन डेका की क्या है खासियत?
तपन डेका 2022-2026 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक रहे हैं। उनका जन्म असम के बारपेटा में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर किया है।
हिमाचल प्रदेश कैडर के 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी तपन का कार्यकाल केंद्र ने 2 बार बढ़ाया है।
तपन पेपर लीक करने वाले गिरोह और परीक्षा माफिया के हर कदम की जानकारी का पता लगाकर रियल-टाइम साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है।
अमृत लाल मीणा
अमृत लाल मीणा की क्या है खासियत?
वर्ष 1989 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है।
राजस्थान में जन्में मीणा के पास 36 साल का प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने 25 साल बिहार में और 11 साल भारत सरकार के साथ काम किया है। वे बिहार के मुख्य सचिव, कोयला मंत्रालय के सचिव रहे हैं।
मीणा पेपर की छपाई से लेकर उसको सुरक्षित रखने, केंद्रों तक पहुंचाने, कर्मचारियों की तैनाती आदि पर अपने अनुभव से मदद कर सकते हैं।
अनीता करवाल
अनीता करवाल की क्या है खासियत?
अनीता करवाल गुजरात कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 36 साल के कामकाज में स्कूली शिक्षा पर ज्यादा काम किया है।
करवाल CBSE अध्यक्ष (2017-2021) और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।
करवाल छात्र नीति, उत्तर-पुस्तिका से जुड़ी आपत्तियों के समाधान और परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया पर सुझाव दे सकती हैं।