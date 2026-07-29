केंद्र सरकार ने लागू किया 'एक अधिकारी, एक सरकारी कार' का नियम, जानिए क्या है ये

आदेश का साफ मतलब है कि एक अधिकारी को अब केवल एक सरकारी कार मिलेगी।

अगर किसी अधिकारी को अपने मुख्य पद के लिए सरकारी कार मिली है तो वह उसी का उपयोग करेगा।

अगर उसे दूसरा मंत्रालय या विभाग का कार्यभार मिलता है तो उसके लिए उसे दूसरी कार नहीं मिलेगी, बल्कि मुख्य पद के लिए आवंटित कार का ही उपयोग करना होगा।

यही नहीं, अधिकारी कार का उपयोग सिर्फ अपनी मौजूदगी में सरकारी ड्यूटी-दौरे के लिए कर सकेगा।