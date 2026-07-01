क्या है बाज बटालियन, इससे ड्रोन युद्ध में कैसे बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत?

वजह

क्यों उठाया गया यह कदम?

रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' से सबक लेते हुए यह पहल की है। इन युद्धों में ड्रोन की भूमिका बेहद अहम साबित हुई थी। ईरान ने भी अमेरिका-इजरायल के खिलाफ युद्ध में ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल किया। सेना का मानना ​​है कि ड्रोन को महज एक सहायक क्षमता मानने के बजाय इन विस्तारित भूमिकाओं के लिए विशेष कर्मियों, उपकरणों और कमान संरचनाओं वाले समर्पित संगठनों की जरूरत है।