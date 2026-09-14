BRICS शिखर सम्मेलन से भारत को क्या फायदे हुए

BRICS शिखर सम्मेलन से भारत को क्या-क्या हासिल हुआ?

लेखन आबिद खान 05:33 pm Sep 14, 202605:33 pm

क्या है खबर?

12-13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में BRICS शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई बडे़ नेता और कारोबारी शख्सियत शामिल हुईं। भारत ने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए मतभेदों के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों को एकजुट कर लिया। साथ ही देशों में AI समेत कई मुद्दों संयुक्त पहलों पर भी सहमति बनी। आइए जानते हैं सम्मेलन से भारत को क्या मिला।