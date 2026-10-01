सुप्रीम कोर्ट ने अगली पीढ़ी के ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्या हैं 'अगली पीढ़ी के ग्रीन पटाखे', जिन्हें फोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी?

लेखन आबिद खान 01:52 pm Oct 01, 202601:52 pm

क्या है खबर?

दिवाली आने से पहले पटाखों को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली पीढ़ी के हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की मंजूरी दे दी है। यानी अब पारंपरिक लड़ी के जैसे पटाखे बनाए और बेचे जा सकेंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर तरह की लड़ी को मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। आइए अगली पीढ़ी के ग्रीन पटाखों के बारे में जानते हैं।