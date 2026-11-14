NewsBytesExplainer: क्या होती है एंटी-स्मॉग गन, प्रदूषण रोकने में ये कितनी कारगर?

दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 2017 में एंटी-स्मॉग गन का परीक्षण किया था। इसके बाद से प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत चुनिंदा स्थानों पर इन मशीनों को स्थापित किया गया है।

इनका उपयोग निर्माण स्थलों और व्यस्त इलाकों में भी बढ़ाया गया है, जहां धूल ज्यादा उड़ती है।

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने एजेंसियों को धूल को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों और प्रमुख सड़कों पर इनकी तैनाती बढ़ाने का निर्देश दिया है।