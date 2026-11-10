दिवाली पटाखों की आग ने थामी मुंबई की रफ्तार, 35 ट्रेनें रद्द

रेलवे की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और क्षतिग्रस्त सिस्टम की मरम्मत के साथ-साथ नए केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया। मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी है और उनकी आवाजाही भी कम है। खासकर दक्षिण मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रोजाना का सफर काफी मुश्किल हो गया है। पूरी व्यवस्था 9-10 नवंबर की रात तक बहाल होने की उम्मीद है, इसलिए अगर आप इस रूट के नियमित यात्री हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।