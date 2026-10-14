कश्मीर में बर्फ की चादर, 16 अक्टूबर के बाद बढ़ सकता है पारा

अगर आप इस इलाके में यात्रा या कहीं आने-जाने की सोच रहे हैं, तो सड़क की मौजूदा हालत जरूर जांच लें और स्थानीय एडवायजरी का पालन करें। दरअसल, भारी बर्फबारी से कुछ रास्ते बेहद फिसलन भरे हो सकते हैं।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 13 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाली बारिश से अपनी तुड़ाई हुई सेब की फसल और दूसरी फसलों को सुरक्षित रखें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।

मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अक्टूबर के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है, हालांकि उस दिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 17 से 24 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर सूखा रहने का अनुमान है, लेकिन इस दौरान भी अपना छाता साथ रखें। ताजी मौसम जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर लगातार नजर बनाए रखें!