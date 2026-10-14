कश्मीर में बर्फ की चादर, 16 अक्टूबर के बाद बढ़ सकता है पारा
सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते कश्मीर के पहाड़ों पर ताजी बर्फ की चादर बिछ गई है, वहीं श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी और बारिश का यह दौर 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इससे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी मशहूर जगहों पर बर्फ से ढके खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे।
कश्मीर के लिए यात्रा सलाह और खेती से जुड़ी सावधानियां
अगर आप इस इलाके में यात्रा या कहीं आने-जाने की सोच रहे हैं, तो सड़क की मौजूदा हालत जरूर जांच लें और स्थानीय एडवायजरी का पालन करें। दरअसल, भारी बर्फबारी से कुछ रास्ते बेहद फिसलन भरे हो सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 13 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाली बारिश से अपनी तुड़ाई हुई सेब की फसल और दूसरी फसलों को सुरक्षित रखें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।
मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अक्टूबर के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है, हालांकि उस दिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 17 से 24 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर सूखा रहने का अनुमान है, लेकिन इस दौरान भी अपना छाता साथ रखें। ताजी मौसम जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर लगातार नजर बनाए रखें!