पश्चिम बंगाल में 3 जून से महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपये, जानिए 'अन्नपूर्णा योजना' की पूरी जानकारी
पश्चिम बंगाल सरकार 3 जून से 'अन्नपूर्णा योजना' शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जो महिलाएं पात्र होंगी, उनके बैंक खाते में सीधे 3000 रुपये डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया है कि अधिकारी महिलाओं को फॉर्म भरने में पूरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।
अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन 1 जून से शुरू
वे महिलाएं जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच है, और जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या वेतन-पेंशन नहीं लेतीं, वे 1 जून से इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। आवेदन की यह प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी, जिसमें विधायक हर वार्ड में जाकर लोगों की मदद करेंगे। हालांकि, फॉर्म 12 पन्नों का है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि वे घर-घर जाकर आवेदन भरने में लोगों की सहायता करेंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और अपनी तस्वीरें जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, आप अपनी स्थिति ऑनलाइन या अपने स्थानीय नगर पालिका दफ्तर में जाकर जांच सकते हैं।