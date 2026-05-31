पश्चिम बंगाल में अब सड़क पर कूड़ा फेंका तो कटेगी जेब! 1 सितंबर से 5,000 रुपये तक जुर्माना

पश्चिम बंगाल में 50 रुपये से 5,000 रुपये तक जुर्माना

कूड़ेदान हर 100 मीटर पर लगाए जाएंगे, ताकि कूड़ा फेंकने का कोई बहाना न रहे। जुर्माना लगाने से पहले लोगों को तीन महीने का वक्त भी दिया जाएगा, ताकि वे इस नए नियम से वाकिफ हो जाएं। अगर कोई सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 50 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, गंभीर उल्लंघन पर यह जुर्माना 5,000 रुपये तक जा सकता है। मंत्री अग्नमित्रा पॉल ने लोगों से यह भी अपील की है कि अगर वे किसी को कूड़ा फेंकते देखते हैं, तो उसकी तस्वीर लेकर विभाग को भेजें, ताकि उस पर जल्द कार्रवाई हो सके। शहर को साफ-सुथरा रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।