पश्चिम बंगाल में ISI की बड़ी साजिश नाकाम, मुख्यमंत्री को निशाना बनाने वाले जासूसी गिरोह का भंडाफोड़
पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने एक पाकिस्तान समर्थित जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि यह गिरोह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शनिवार को पूर्वी बर्धमान से मोहम्मद हमीम मंडल को गिरफ्तार किया। उस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े होने का शक है। इसके अलावा, झारखंड की रहने वाली अर्पिता सरकार को भी पकड़ा गया है। उन पर इस नेटवर्क की गतिविधियों में मदद करने का आरोप है।
मंडल को पाकिस्तान की ISI ने किया था भर्ती
पुलिस के मुताबिक, यह जासूसी गिरोह VIP की निगरानी कर रहा था, जिनमें भाजपा के नेता भी शामिल थे। उन पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले एक विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश करने का भी आरोप है। इसके साथ ही वे सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहे थे। कहा जा रहा है कि मंडल को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की ISI ने भर्ती किया था। उसे पश्चिम बंगाल में एक जासूसी मॉड्यूल बनाने का काम सौंपा गया था। अर्पिता पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं की निजी जानकारी हासिल करने के लिए 'हनी ट्रैप' का इस्तेमाल किया। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।