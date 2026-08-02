पश्चिम बंगाल में ISI की बड़ी साजिश नाकाम, मुख्यमंत्री को निशाना बनाने वाले जासूसी गिरोह का भंडाफोड़

पुलिस के मुताबिक, यह जासूसी गिरोह VIP की निगरानी कर रहा था, जिनमें भाजपा के नेता भी शामिल थे। उन पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले एक विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश करने का भी आरोप है। इसके साथ ही वे सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहे थे। कहा जा रहा है कि मंडल को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की ISI ने भर्ती किया था। उसे पश्चिम बंगाल में एक जासूसी मॉड्यूल बनाने का काम सौंपा गया था। अर्पिता पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं की निजी जानकारी हासिल करने के लिए 'हनी ट्रैप' का इस्तेमाल किया। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।