पश्चिम बंगाल से पकड़ाया जैश का संदिग्ध आतंकी, मुख्यमंत्री और जंतर-मंतर पर हमले की थी योजना
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल (STF) ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार किया है। उसे 31 जुलाई को पूर्व बर्द्धमान के एक आवासीय परिसर के जिम से पकड़ा गया है। अब STF ने बताया कि हमीम के निशाने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे। वो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी में तोड़फोड़ करने की साजिश रच रहा था।
STF
पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था हमीम- STF
STF ने दावा किया है कि हमीम ने जंतर-मंतर प्रदर्शन में तोड़फोड़ की साजिश रची थी। वो प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने वाला था।
STF के महानिरीक्षक (IG) गौरव शर्मा ने बताया कि जांच में हमीम के पाकिस्तान के आकाओं से संबंध स्थापित हुए हैं और वह उनके इशारे पर काम कर रहा था।
दावा है कि उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं।
राजनेता
निशाने पर थे मुख्यमंत्री समेत कई राजनेता
IG शर्मा ने आगे बताया कि हमीम को पाकिस्तान के आकाओं ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था।
उसे उन जगहों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, जहां मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के मौजूद हो सकते थे।
STF ने दावा किया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुवेंदु के अलावा कई पुलिस अधिकारी और राजनीतिक नेता भी इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर थे।
गर्लफ्रेंड
आरोपी की कथित गर्लफ्रेंड भी झारखंड से गिरफ्तार
STF ने हमीम की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, हमीम और अर्पिता के बीच हुई कई वॉट्सऐप चैट से पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
STF ने अर्पिता को भी संदिग्ध मॉड्यूल की सक्रिय सदस्य बताया है।
आरोप है कि अर्पिता प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित करने, हनीट्रैप के जरिए संवेदनशील जानकारियां जुटाने और सोशल मीडिया पर नए लोगों को जोड़ने का काम करती थी।
खुलासा
कैसे हुआ मॉड्यूल का भंडाफोड़?
IG शर्मा ने बताया कि इस मॉड्यूल की जांच तब शुरू हुई, जब अधिकारियों को हावड़ा के एक नेता से फिरौती वसूलने की साजिश की सूचना मिली।
उन्होंने कहा, "हमें जानकारी मिली कि हावड़ा के एक वरिष्ठ नेता से फिरौती मांगने और उनके बेटे का हनी ट्रैप के जरिए अपहरण करने की योजना है। हमें बताया गया कि इसके पीछे एक संगठन है। इसी सुराग से हम साहिबगंज के एक सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचे, जिसे अर्पिता चला रही थी।"
सिम
आरोपी के पास से अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड भी बरामद
STF ने कहा कि यह साजिश शाहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के इशारे पर रची गई थी। आरोपी के पास से यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको में जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड भी मिले हैं।
संदिग्थ पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था, जिनकी पहचान 'राणा', 'उजैर', 'आबिद जट्ट 333' और 'हमद' के तौर पर हुई है। माना जा रहा है ये सभी पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े हुए हैं।