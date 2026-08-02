पश्चिम बंगाल पुलिस की STF ने जैश के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है

पश्चिम बंगाल से पकड़ाया जैश का संदिग्ध आतंकी, मुख्यमंत्री और जंतर-मंतर पर हमले की थी योजना

लेखन आबिद खान 10:37 am Aug 02, 202610:37 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल (STF) ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार किया है। उसे 31 जुलाई को पूर्व बर्द्धमान के एक आवासीय परिसर के जिम से पकड़ा गया है। अब STF ने बताया कि हमीम के निशाने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे। वो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी में तोड़फोड़ करने की साजिश रच रहा था।