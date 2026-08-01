संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार गिरफ्तार, बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई
पश्चिम बंगाल के विशेष कार्य बल (STF) ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में अपर्तिा सरकार नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी संदिग्ध कार्यकर्ता मोहम्मद हमीम मंडल की गिरफ्तारी के ठीक बाद हुई है। अर्पिता को कथित तौर पर हमीम की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, मोंडल कई VIP लोगों की खुफिया जानकारी जुटा रहा था, जिनमें भाजपा नेता भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला ISIS समर्थित एक समूह से जुड़ा है।
अर्पिता ने 'हनी-ट्रैप' का इस्तेमाल किया
जांचकर्ताओं का मानना है कि अर्पिता ने मोहम्मद मोंडल की मदद करने के लिए एक संदिग्ध 'हनी-ट्रैप' नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। इसका मकसद राजनीतिक हस्तियों से संवेदनशील जानकारी हासिल करना था। दोनों के बीच व्हाट्सऐप चैट भी मिली हैं, जिनकी अब जांच हो रही है। STF इस मामले की गहराई से जांच में जुटी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों का पता चल सके और यह भी समझा जा सके कि यह कितनी दूर तक फैला है।