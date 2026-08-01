संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार गिरफ्तार, बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के विशेष कार्य बल (STF) ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में अपर्तिा सरकार नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी संदिग्ध कार्यकर्ता मोहम्मद हमीम मंडल की गिरफ्तारी के ठीक बाद हुई है। अर्पिता को कथित तौर पर हमीम की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, मोंडल कई VIP लोगों की खुफिया जानकारी जुटा रहा था, जिनमें भाजपा नेता भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला ISIS समर्थित एक समूह से जुड़ा है।