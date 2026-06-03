पश्चिम बंगाल में 18 बांग्लादेशी हिरासत में: सालों से गुपचुप रह रहे थे, 6 नाबालिग भी शामिल

अधिकारी आगे भेजने से पहले पहचान की पुष्टि कर रहे

अब अधिकारी इन सभी की पहचान का सत्यापन कर रहे हैं और इसके बाद उन्हें एक होल्डिंग सेंटर में भेजा जाएगा। राज्य की 'डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट' (पता लगाओ, हिरासत में लो और निर्वासित करो) नीति के तहत यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मुर्शिदाबाद और सिलिगुड़ी जैसे कई इलाकों में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, जहां बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को तब तक रखा जाता है, जब तक कि उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। पकड़े गए कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि वे स्थानीय ईंट भट्ठों में काम कर रहे थे।