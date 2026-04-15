पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब, TMC-भाजपा आमने-सामने 

टीएमसी का आरोप: वोटर लिस्ट से नाम हटाना

टीएमसी का आरोप है कि भाजपा जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदायों और प्रवासी लोगों को निशाना बनाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है। पार्टी इसे बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक 'खामोश NRC' बता रही है। इसके जवाब में, भाजपा का कहना है कि वे केवल फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से हटाकर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अकेले समशेरगंज से करीब 92 हज़ार नाम काटे गए हैं, जबकि लालगोला में भी 68,500 नाम हटा दिए गए हैं। आलम यह है कि अब स्थानीय लोग अपनी पहचान साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो एक सामान्य प्रशासनिक अपडेट होना चाहिए था, वह अब पहचान और लोगों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई बन गया है।