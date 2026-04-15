मुंबई मेट्रो के निर्माणस्थल पर क्रेन पलट गया

मुंबई: बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेट्रो निर्माण स्थल पर हादसा टला, बीम गिरा और क्रेन पलटी

लेखन गजेंद्र 11:10 am Apr 15, 202611:10 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार सुबह मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। यहां के बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स में एक कंक्रीट की बीम खंभे पर फिट करते समय अचानक गिर गया और इस दौरान जो क्रेन उसे उठा रही थी, वह भी पलट गई। हादसे के दौरान कोई भी मौके पर नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।