पश्चिम बंगाल में 60,000 नाबालिग माताओं का गंभीर संकट, सरकार ने छेड़ी घर-घर जांच

अधिकारी ने कहा है कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खास तौर पर उन सीमावर्ती जिलों का जिक्र किया जहां ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं।

इन आंकड़ों के मुताबिक, मुर्शिदाबाद में 12,847 नाबालिग माताओं के मामले दर्ज हुए हैं, जो राज्य के कुल मामलों का करीब 5वां हिस्सा है। इसके अलावा, दक्षिण 24 परगना और पूर्व बर्दवान में भी ऐसे मामलों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। सरकार का कहना है कि वह छोटी बच्चियों के अधिकारों और उनके बेहतर भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है।