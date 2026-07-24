सुवेंदु सरकार के ताबड़तोड़ फैसले: आंगनवाड़ी में अंडे, नई बीमा योजना और सीमा सुरक्षा पर ध्यान

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे भी दिए जाएंगे। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब स्कूलों में मिड-डे मील का काम इस्कॉन को देने का प्रस्ताव था।

विरोधियों का कहना था कि इससे सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' को भी हरी झंडी दे दी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो केंद्र की 'आयुष्मान भारत' योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे थे।