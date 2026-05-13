पश्चिम बंगाल में अवैध टोल का 'राज' खत्म! 15 मई तक सभी पॉइंट्स की रिपोर्ट तलब देश May 13, 2026

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में फैले सभी अवैध टोल गेटों और शुल्क वसूली केंद्रों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे ठिकानों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां अब कोई शुल्क न वसूला जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अवैध टोल वसूली पर लगाम लगाना और यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक निष्पक्ष और सुगम बनाना है।