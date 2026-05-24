पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र बनाए जाएंगे

पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अवैध प्रवासियों के लिए बनेंगे हिरासत केंद्र

लेखन आबिद खान 03:54 pm May 24, 202603:54 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार हर जिले में हिरासत केंद्र बनाने जा रही है। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हिरासत में लिए गए अवैध विदेशियों और जेल से रिहा किए गए विदेशी मूल के कैदियों के लिए 'होल्डिंग सेंटर' स्थापित करें, जो निर्वासन या स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।