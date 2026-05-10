बंगाल चुनाव ने नोएडा की जेब पर मारी चोट; घरेलू कामगारों की कमी, कर रहे ज्यादा वेतन की मांग
नोएडा के लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं। दरअसल, जब कई घरेलू कामगार वोट डालने अपने घर गए, तो काम करने वालों की भारी कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से नए कामगार आए और उनकी मांग इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने तुरंत अपनी मजदूरी बढ़ा दी।
नोएडा निवासी ने 'अनौपचारिक कार्टेल' होने का दावा किया
सोशल मीडिया पर एक निवासी ने बताया कि नए घरेलू कामगारों ने मिलकर एक 'अनौपचारिक कार्टेल' बना लिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए गए, तो वे काम छोड़ देंगे।
मजेदार बात यह है कि जब पश्चिम बंगाल के पुराने कामगार वापस आए, तो उन्होंने भी बढ़ी हुई मजदूरी पर काम करना शुरू कर दिया। इससे यह नई मजदूरी अब एक तरह से तय हो गई है।
यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग तो रोबोटिक वैक्यूम जैसे गैजेट्स को घर के कामों का विकल्प सुझा रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह मजदूरी में बढ़ोतरी सही है और क्या इसके लिए कोई नियम बनने चाहिए। कुल मिलाकर, शहरी घरों में बढ़ते कामगारों के खर्च को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है।