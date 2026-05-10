नकली आधार कार्ड की पहचान कैसे करें?
क्या है खबर?
आधार कार्ड आज भारत में सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में गिना जाता है। बैंकिंग, नौकरी, किराये और सरकारी कामों में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से नकली आधार कार्ड से जुड़े मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। कई बार फर्जी कार्ड बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं, जिससे आम लोगों के लिए पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों को आधार की जांच के सही तरीकों की जानकारी होना जरूरी माना जा रहा है।
संकेत
आधार नंबर और QR कोड से करें जांच
आधार कार्ड की असलियत जांचने का सबसे आसान तरीका उसका 12 अंकों वाला आधार नंबर और QR कोड जांचना माना जाता है। वैध आधार नंबर सिस्टम में दर्ज रहता है और उससे जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी दिखाई देती है। वहीं, कार्ड पर मौजूद सिक्योर QR कोड स्कैन करने पर नाम, फोटो, जन्मतिथि और पता जैसी जानकारी सामने आती है। अगर कार्ड पर लिखी जानकारी और QR कोड की जानकारी अलग मिले, तो कार्ड फर्जी हो सकता है।
अन्य संकेत
इन संकेतों से भी हो सकती है पहचान
नकली आधार कार्ड में कुछ छोटी गलतियां भी दिखाई देती हैं। धुंधली प्रिंटिंग, गलत फॉन्ट, खराब फोटो, टेढ़ा टेक्स्ट या QR कोड की खराब क्वालिटी ऐसे संकेत हो सकते हैं। कुछ मामलों में UIDAI का लोगो भी गलत जगह पर दिख सकता है। हालांकि, सिर्फ देखकर हर बार सही पहचान करना आसान नहीं माना जाता। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल तरीके से भी कार्ड की जांच जरूर करें, ताकि धोखाधड़ी का खतरा कम हो सके।
सावधानी
आधार इस्तेमाल करते समय रखें सावधानी
विशेषज्ञों के मुताबिक, आधार की जानकारी साझा करते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अनजान वेबसाइट या संदिग्ध लिंक पर आधार डिटेल्स डालने से बचना जरूरी माना गया है। जरूरत पड़ने पर मास्क्ड आधार कॉपी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कई स्कैमर असली आधार की फोटो बदलकर या एडिटेड कॉपी बनाकर धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे में सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर ही आधार वेरिफिकेशन करना सुरक्षित तरीका माना जा रहा है।