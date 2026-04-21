पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: चुनाव आयोग करेगी AI का इस्तेमाल, 2.4 लाख जवान होंगे तैनात
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में 6.8 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी का इस्तेमाल करेगा। पिछले चुनावों में हुई हिंसा को देखते हुए, इस बार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों चरणों में लगभग 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को तैनात किया जाएगा।
8,000 से ज्यादा मतदान केंद्र 'सुपर-सेंसिटिव' श्रेणी में
8,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को 'सुपर-सेंसिटिव' यानी 'अति संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, 55 अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि चुनावी खर्च पर प्रभावी ढंग से लगाम कसी जा सके। मतदान संपन्न होने के बाद, लगभग 200 CAPF कंपनियां EVM स्ट्रांगरूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा संभालेंगी, जब तक कि 4 मई को नतीजे घोषित नहीं हो जाते।