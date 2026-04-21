पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: चुनाव आयोग करेगी AI का इस्तेमाल, 2.4 लाख जवान होंगे तैनात देश Apr 21, 2026

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में 6.8 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी का इस्तेमाल करेगा। पिछले चुनावों में हुई हिंसा को देखते हुए, इस बार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों चरणों में लगभग 2.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को तैनात किया जाएगा।