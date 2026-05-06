कोलकाता में TMC कार्यालय पर चला बुलडोजर, मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा तोड़ी
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से तनाव बढ़ गया है। अब तक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर कोलकाता से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें न्यू मार्केट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दफ्तर और मीट दुकानों पर बुलडोजर चलता दिख रहा है। वीडियो में बुलडोजर के आसपास भाजपा कार्यकर्ता झंडे के साथ दिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं।
आरोप
कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना
वीडियो साझा कर कांग्रेस ने लिखा, 'ये कोलकाता का न्यू मार्केट है। भाजपा के गुंडे दुकानों और TMC दफ्तर को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से ऐसी भयानक तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं। भाजपा के गुंडों को मोदी ने खुली छूट दी है, जो चाहो लूट लो, जिसे चाहो मार दो। मोदी और भाजपा की सोच में ही नफरत भरी हुई है। अब पश्चिम बंगाल आग को झेल रहा है। पूरा राज्य गुंडों के हवाले है।'
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
कोलकाता न्यू मार्केट में TMC के ऑफिस और मीट शॉप ढहाए जा रहे हैं...— Aabhishek Tikku Anand (@abhianand0) May 5, 2026
रात का समय...एक पीला JCB बुलडोजर दुकानों/ऑफिस/झोपड़ियों को तोड़ रहा है। धूल उड़ रही है, रोशनी चमक रही है। लोग फोन उठाए खड़े हैं, कुछ जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं
"CM of West Bengal" pic.twitter.com/RDcsglwxue
तोड़फोड़
मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा तोड़ी
मुर्शिदाबाद के जियागंज में मंगलवार रात को दशकों पुरानी लेनिन की प्रतिमा को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं में तनाव भड़क उठा। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं और प्रतिमा को शिवाजी की प्रतिमा से बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जियागंज गायक अरिजीत सिंह का गृह नगर है और मोइत्रा के घर से एक घंटे दूर है।
बयान
कोलकाता पुलिस ने अब तक 40 को गिरफ्तार किया
कोलकाता पुलिस ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि तपोसिया और तिलजाला के कुछ हिस्सों में कुछ उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में उपद्रव के 2 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी है।
ट्विटर पोस्ट
लेनिन की प्रतिमा तोड़ी गई
#WATCH | West Bengal: A statue of Lenin was vandalised in the Jiaganj area of Murshidabad district, West Bengal, on the night of May 5, 2026. pic.twitter.com/ivAJVCL6sr— ANI (@ANI) May 6, 2026