पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद तनाव, संदेशखाली में पुलिसकर्मी और जवानों को गोली मारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बात तनाव बढ़ता दिख रहा है। यहां के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में मंगलवार देर रात पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवानों को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि बामनघेरी इलाके में देर रात गश्त के दौरान न्याजत पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय बल के 2 जवानों को गोली लगी है। अलग-अलग अन्य घटनाओं में एक भाजपा कार्यकर्ता और एक तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता की मौत हुई है।

हिंसा संदेशखाली में TMC गुटों के बीच हुआ था झगड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, संदेशखाली में मंगलवार की रात TMC के गुटों के बीच झड़पें हुईं, जिनमें कथित तौर पर बंदूकें और देसी बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान गश्त पर निकले सुरक्षा बलों के जवान और पुलिसकर्मियों को गोली लगी और वे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहां से काफी मात्रा में हथियार और देसी बम बरामद किए हैं।

तनाव न्यू टाउन में भाजपा कार्यकर्ता और बीरभूम में TMC कार्यकर्ता की हत्या मंगलवार शाम को न्यू टाउन में विजय जुलूस के दौरान TMC कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें कथित तौर पर पिटाई के बाद भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। मंडल की मौत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने TMC कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया और सड़क जाम किया। इससे पहले दिन में, बीरभूम के नानूर इलाके में TMC कार्यकर्ता अबीर शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

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