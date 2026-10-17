पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में 'सियासी ट्विस्ट', पंडालों में छाए मुखर्जी, वंदे मातरम और राम

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा इस बार कुछ खास अंदाज में मनाई जा रही है। कई पंडालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वंदे मातरम और भगवान राम की झलक दिख रही है।

न्यू अलीपुर सुरुचि संघ मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। यहां उनकी एक मूर्ति, तस्वीरें और पुरानी अखबारी कतरनें लगाई गई हैं।

वहीं, संतोष मित्र स्क्वायर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न लाल किले की थीम पर बने पंडाल और एक चमकते नक्शे के साथ मनाया जा रहा है।