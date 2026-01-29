पश्चिम बंगाल: दो बच्चों के साथ SIR सुनवाई में जा रहे थे दंपति, सभी की मौत

हादसा

SIR की सुनवाई में जा रहा था परिवार

एक पत्रकार तमाल साहा ने घटना की जानकारी एक्स पर देते हुए बताया कि मृतक परिवार की पहचान उनके हाथ में पकड़े एक प्लास्टिक की थैली से हुई, जिसमें SIR का नोटिस था। नोटिस में सिराज का नाम और कुछ दस्तावेज थे। सिराज के परिवार का कहना है कि उनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नोटिस दिया था, जिसकी सुनवाई के लिए वे SIR शिविर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।