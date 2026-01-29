पश्चिम बंगाल: दो बच्चों के साथ SIR सुनवाई में जा रहे थे दंपति, सभी की मौत
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता-पिता और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा बुधवार को उलबेड़िया में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर हुआ, जिसमें एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। मृतकों की पहचान शेख सिराज (35), पत्नी समीना बेगम (28), पुत्र शेख हीराज (7) और बेटी संजना खातून (4) के रूप में हुई है।
हादसा
SIR की सुनवाई में जा रहा था परिवार
एक पत्रकार तमाल साहा ने घटना की जानकारी एक्स पर देते हुए बताया कि मृतक परिवार की पहचान उनके हाथ में पकड़े एक प्लास्टिक की थैली से हुई, जिसमें SIR का नोटिस था। नोटिस में सिराज का नाम और कुछ दस्तावेज थे। सिराज के परिवार का कहना है कि उनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नोटिस दिया था, जिसकी सुनवाई के लिए वे SIR शिविर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
जांच
बच्चों को घर में अकेला न छोड़कर साथ ले गए दंपति
प्रभात खबर ने उनके परिवार के हवाले से बताया कि समीना का ससुराल हावड़ा के सांकराइल के बनीपुर में हे और पिता का घर बागनान के हटुरिया में है। समीना का मतदाता पहचान पत्र बागनान है, जिसकी वजह से उसे दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया था। सिराज के दोनों बच्चे हीराज और संजना घर में अकेले न रह जाएं, इसलिए वे उनको साथ में लेकर जा रहे थे। उनकी जान ट्रक से टकराने के कारण गई है।