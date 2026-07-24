पश्चिम बंगाल: 7वां वेतन आयोग गठित, लाखों कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और DA पर बड़ा फैसला जल्द

यह 4 सदस्यीय टीम करीब 6 महीने में बुनियादी वेतन, महंगाई भत्ता (DA), विशेष भत्तों, पेंशन और प्रमोशन से जुड़े बदलावों पर अपने सुझाव देगी। आयोग का एक अहम लक्ष्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म करना है। इसके साथ ही, आयोग यह भी चाहता है कि पश्चिम बंगाल में नए टैलेंट को आकर्षित किया जा सके और सरकारी कामकाज भी बिना किसी रुकावट के चलता रहे।